بالصور.. ” أوبو ” تطرح سلسة Reno الأحدث للهواتف الذكية

بكين(صدى):

كشفت شركة OPPO رسمياً عن طرح سلسة Reno الأحدث للهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تضم هاتفين جديدين هما OPPO Reno 10x Zoom وReno.

ويحتوي الهاتفان الجديدان على مفهوم جديد كلياً من حيث فلسفة التصميم ونموذج التواصل وكلاهما مجهز بشاشة OLED كاملة مع حواف رفيعة للغاية، وكاميرا سيلفي مخفية، ومكونات ذات جودة فائقة؛ حيث تم تجهيز هاتف OPPO Reno بذاكرة عشوائية سعتها 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعة 256 جيجابايت بسعر 1899 درهماً إماراتياً و1899 ريالاً.

أما هاتف OPPO Reno 10x Zoom فهو مجهز بذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعة 256 جيجابايت، كما تم تجهيزه بشاشة بانورامية قياس 6.6 بوصة، محميّة بزجاج كورنينج جوريلا 6؛ فيما من الناحية البصرية، يوفر الإطار الرفيع للغاية صوراً مذهلة لتبدو الشاشة وكأنها تطفو خارج هيكل الهاتف.

وتبلغ سماكة الحواف الموجودة على كلا الجانبين 1.63 ملم فقط، وتبلغ سماكة الحافة السفلية 3.5 ملم فقط، كما تشغل الشاشة الكاملة ذات الحواف الرفيعة 93.1٪ من واجهة الهاتف دون أن تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة أو التأثير على الأداء؛ فيما يمتاز هاتف Reno 10x Zoom بخاصية الشحن السريع VOOC 3.0 الجديدة، وهو مزود ببطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 4065 مللي أمبير في الساعة.