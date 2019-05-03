رسالة غاضبة من ” أصالة ” تشعل الجدل

أميرة خالد(صدى):

أشعلت الفنانة السورية أصالة، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعيها، برسالة غاضبة حكت فيها موقف أثار دهشتها وتعجبها من صاحبته.

قالت أصالة: ” مين قال إنّه الشعور متساوي عند البشر، تخيّلوا فيه واحدة بشر طبيعي، طلبوا منها أهلها تجي على البلد الّلي فيها أبوها وهوّه بين الحياة والموت، وتكون جنبه بأيّامه الأخيرة، بتتخيّلوا إنّها قالت (ولادها عندهم امتحان بالمدرسة)، معقول ينجحوا؟! ولو نجحوا وتفوّقوا رح تفرح بنجاحهم ” .

وفي السياق نفسه، انهالت الأسئلة على الفنانة السورية؛ حيث حاول متابعيها معرفة من تقصده بهذه الرسالة، لكن أصالة لم ترد لتزيد الغموض حول تغريدتها.