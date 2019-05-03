سلمان الفرج يغيب عن الملاعب لإجراء عملية ” فتق “

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن غياب لاعب الهلال سلمان الفرج، عن الملاعب حيث أنه سيجري عملية فتق بسيطة تحتاج من أسبوعين إلى ثلاثه أسابيع؛ فيما سيكون جاهزًا الموسم المقبل.

وعلى جانب آخر، استأنف فريق الهلال تدريباته استعدادا لمواجهة العين الإماراتي يوم الاثنين المقبل، بعرض مرئي أعده المدرب البرازيلي شاموسكا، تناول عددا من الجوانب التكتيكية.

وواصل البيروفي كاريليو برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب بعد الإصابة التي لحقت به، إلى جانب سلمان الفرج بعد أن تأكد غيابه عن المشاركة مع الفريق بقية الموسم الحالي.