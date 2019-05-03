بالفيديو.. شاب يتغلب على لصين مسلحين بشجاعة كبيرة

واشنطن(صدى):

شهدت محطة وقود في ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية، محاولة سرقة لسيارة شاب باكستاني مسلم أعزل من قبل لصين مسلحين؛ ليتغلب عليهما بشجاعة وبسالة.

وكشف مقطع فيديو، عن محاولة اللصين ترهيب قائد المركبة؛ حيث وضع أحدهم مسدسًا على رأسه، إلا أنه لم يستطع إخافته؛ ليدخل في شجار مع اللص الذي وضع على رأسه المسدس، فيما حاول اللص الثاني مساعدة زميله بتوجيه لكمات إلى السائق الباكستاني .

واستسلم الشاب بعد اللكمات؛ حيث تراجع إلى الخلف، فيما صعد اللصان إلى السيارة لسرقتها، إلا أن السائق السيارة عاد وحاول فتح الباب؛ فيما لم يستطع اللصان سرقة المركبة، أو تشغيلها والخروج بها من محطة الوقود، ليقوما بعد ذلك بالفرار، بعدما تم لفت الأنظار من حولهم.