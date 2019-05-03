سحب رعدية ممطرة ورياح على الرياض والمدينة

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد باستمرار تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض والمدينة المنورة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الإنذار يشمل: الدوادمي، الرياض، عفيف، المجمعة تمتد إلى وادي الدواسر والأجزاء المجاورة، كما يشمل الأكحل، اليتمة، أبيار الماشي، الحناكية، مهد الذهب تمتد إلى المدينة المنورة.

وأشارت ” الأرصاد ” إلى أن الحالة تبدأ في تمام الساعة 2:00 صباحًا، وتنتهي في تمام الساعة 21:00 مساء اليوم بالرياض؛ بينما تبدأ في المدينة في تمام الساعة 12:00 مساءًا وتنتهي في تمام الساعة 21:00 مساء اليوم.