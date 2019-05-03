رئيس الاتحاد يبدي حزنه: ضاعت علينا بطولة غالية

ماجد محمد(صدى):

أكد رئيس نادي الاتحاد، لؤي ناظر، أمس الخميس، على حزنه بعد تتويج نادي التعاون ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، وذلك على حساب العميد الذي واجهه مساء أمس.

وعلّق لؤي ناظر عقب المباراة، قائلًا: ” للأسف ضاعت علينا بطولة غالية.. لم نقدم المستوى المطلوب التي تعودنا عليه في الفترة السابقة ..اللاعبون قدموا كل ما لديهم وثقتي بهم لن تتزعزع ” .

وأضاف رئيس الاتحاد: ” أمامنا مهمات أخرى يجب علينا أن نستعد لها فوراً لتحقيق ما نأمل له في بقية الموسم.. هذا الفوز ضمن للتعاون العديد من المكاسب، أولها تحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين، والظفر بمكافآة البطل التي قيمتها مبلغ 10 ملايين ريال ” .

وتابع: ” كذلك ضمن التعاون الحصول على مقعد مباشر في دوري ابطال آسيا 2020، والمكسب الرابع ضمان اللعب في نهائي كأس السوبر السعودي 2019 ” .