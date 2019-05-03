النوم ليلا يؤثر على طبيعة القرارات التي تتخذها طوال اليوم

أمستردام(صدى):

أكدت دراسة حديثة، أجراها المعهد الهولندي للعلوم العصبية، على وجود علاقة بين النوم والتفكير؛ حيث أنها تؤثر على طبيعة القرارات التي يتخذها الإنسان خلال اليوم؛ لافتةً إلى أن النوم الجيد ليلاً، يساعد المرء على تصفية الذهن من تجارب اليوم السابق، وينقي الدماغ من التجارب السابقة، مما يجعل التفكير في التالي متقدًا.

ومن جانبه، أوضح إيوس فان سوميرين، من المعهد الهولندي للعلوم العصبية، إنهم بدؤوا في فحص تجارب للنوم قد تساعدهم على فهم حالة الأرق التي تؤثر على ملايين البريطانيين أثناء النوم، مضيفًا: ” الأرق ليس فقط اضطراب في النوم، بل هو شعور يلازم المرء طوال اليوم ” .

وقال ” سوميرين ” أن النوم الكافي سيغير مجرى حياة الكثيرين في حال اتبعوا أسلوب حياة سليم، لافتًا إلى أنه أثناء النوم، يمكن تقوية الروابط بين الخلايا العصبية أو إضعافها فالنوم يساعدنا على الحفاظ على شبكات الدماغ في حالتها الأمثل.