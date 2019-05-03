ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا

ويلينغتون(صدى):

كشفت الشرطة النيوزيلندية، مساء أمس الخميس، عن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي ضد مسجدين في كرايست تشيرش جنوب نيوزيلندا في 15 مارس إلى 51 قتيلاً، عقب وفاة رجل يبلغ من العمر 46 عاماً، متأثراً بجروحه.

وأوضحت الشرطة، أن الرجل كان في وضع حرج في أحد مستشفيات كرايست تشيرش منذ الاعتداء الإرهابي على مسجد النور وسط المدينة، ليتوفى مساء أمس وطلبت عائلته عدم كشف هويته.

وكانت الشرطة النيوزيلندية قد عثرت، الثلاثاء الماضي، على ما تشتبه في أنه قنبلة، وكذلك ذخائر في أرض خلاء في كرايست تشرش، التي لا تزال في حالة استنفار.