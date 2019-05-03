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بالفيديو.. رئيس التعاون: اللاعبين رجال.. والقادم السوبر

بالفيديو.. رئيس التعاون: اللاعبين رجال.. والقادم السوبر
ماجد محمد(صدى):

أكد محمد القاسم رئيس نادي التعاون، أن الفريق استحق بطولة كأس الملك، مشددًا على أنها كان هدف الفريق منذ بداية الموسم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: ” اللاعبين رجال، أعرف وش اللي عندهم وجابو البطولة، مهر البطولة يحدده اللاعبين ” ، مؤكدًا أن ” القادم هو السوبر ” .

يذكر أن التعاون، توج بكأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، بعدما قلب تأخره بهدف أمام الاتحاد إلى فوز 2-1 في المباراة التي احتضنها ملعب الملك فهد الدولي.

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