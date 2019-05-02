التعاون يشارك في دوري أبطال آسيا 2020.. رسميًا

ماجد محمد(صدى):

أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، يضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020، بعد تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجاري.

ووفقًا لنظام الاتحاد السعودي لكرة القدم، فإنه يحق لبطل كأس الملك المشاركة مباشرة في البطولة الآسيوية إلى جانب بطل دوري المحترفين.

يذكر أن التعاون، توج بكأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، بعدما قلب تأخره بهدف أمام الاتحاد إلى فوز 2-1 في المباراة التي احتضنها ملعب الملك فهد الدولي.

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