الأمير الوليد بن طلال يقدم مكافأة مليون ريال لفريق التعاون بكأس الملك
هنأ الأمير الوليد بن طلال نادي التعاون، بالفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للموسم الرياضي 1440، حيث قدم مليون ريال مكافأة للنادي.
ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم لنادي التعاون توج بكأس الملك لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على نظيره الاتحاد بهدفين مقابل هدف.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 73414 ] نشر منذ 22 دقيقة
يستاهل التعاون .. والف مبروك لحضراتهم ,,,
,, من اليوم ورايح ماراح آكل الا سكري القصيم والكليجا فقط .. هما الغذائين الوحيدين لحضرة جنابي ..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 73414 ] نشر منذ 22 دقيقة
يستاهل التعاون .. والف مبروك لحضراتهم ,,,
,, من اليوم ورايح ماراح آكل الا سكري القصيم والكليجا فقط .. هما الغذائين الوحيدين لحضرة جنابي ..