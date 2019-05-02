بالفيديو.. ” محمد عبده ” يحيي الأوبريت الغنائي بين شوطي مباراة الاتحاد والتعاون

ماجد محمد(صدى):

قدم الفنان محمد عبده الأوبريت الغنائي بين شوطي مباراة الاتحاد والتعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

ويذكر أن الأوبريت الغنائي من كلمات الأمير سعودي بن عبد الله، بعنوان ” مولد أمه ” وجاءت كلماته : ” منّه سرى عبدالعزيز.. وبعده طلع صبح جديد..في سلمها .. في حربها .. نحبها “.

ووصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، منذ قليل، إلى ستاد الملك فهد الدولي في الرياض لرعاية نهائي كأس الملك بين الاتحاد والتعاون.