العراق يعلق على أزمة إساءة شيخ قبيلة كويتي لنساء البصرة

بغداد(صدى):

خرجت العراق، في أول تعليق لها على التوتر بينها وبين الكويت، إثر وصف شيخ قبيلة العاز الكويتية نساء البصرة بـ ” الراقصات ” .

و قال أحمد الصحاف، المتحدث باسم الخارجية العراقية في بيان يوم الخميس إنه ” ينبغي أن تتقارب شعوبنا أكثر في هذا الظرف الحسّاس، وعلينا الابتعاد عن مسببات التفرقة، والأحقاد “ .

وأضاف أن ” الوزارة تتابع باهتمام بالغ ما تناولته وسائل الإعلام من كلام يسيء للمرأة العراقية، وفعلنا الدبلوماسي مستمر مع الجانب الكويتي “ .

وأشار الصحاف، إلى أن ” الجانب الكويتي قدم اعتذاره للشعب العراقي “ ، في إشارة لاعتذار العارفي.

وقام عشرات المحتجين، الأربعاء، بإنزال علم الكويت من أمام مبنى قنصليتها في مدينة البصرة، جنوبي العراق؛ للمطالبة باعتذار كويتي رسمي.

و قدم العارفي، في كلمة متلفزة الخميس بثها إعلام كويتي، اعتذارًا، قال فيه : ” أقدم اعتذاري للشعب العراقي ولأهالي محافظة البصرة الأعزاء عن زلة لسان بشأن أهالي المحافظة “ .

من جانبهم، علّق مئات الناشطين من أهالي البصرة في مواقع التواصل الاجتماعي على اعتذار الشيخ العارفي بـ ” القبول “ ، وأكدوا أن العراق وأهل البصرة لا يسعون إلى التصعيد مع الكويت.