  • الخميس 2

    مايو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. العراق يعلق على أزمة إساءة شيخ قبيلة كويتي لنساء البصرة

العراق يعلق على أزمة إساءة شيخ قبيلة كويتي لنساء البصرة

العراق يعلق على أزمة إساءة شيخ قبيلة كويتي لنساء البصرة
بغداد(صدى):

خرجت العراق، في أول تعليق لها على التوتر بينها وبين الكويت، إثر وصف شيخ قبيلة العاز الكويتية نساء البصرة بـ ” الراقصات ” .

و قال أحمد الصحاف، المتحدث باسم الخارجية العراقية في بيان يوم الخميس إنه ” ينبغي أن تتقارب شعوبنا أكثر في هذا الظرف الحسّاس، وعلينا الابتعاد عن مسببات التفرقة، والأحقاد “ .

وأضاف أن ” الوزارة تتابع باهتمام بالغ ما تناولته وسائل الإعلام من كلام يسيء للمرأة العراقية، وفعلنا الدبلوماسي مستمر مع الجانب الكويتي “ .

وأشار الصحاف، إلى أن ” الجانب الكويتي قدم اعتذاره للشعب العراقي “ ، في إشارة لاعتذار العارفي.

وقام عشرات المحتجين، الأربعاء، بإنزال علم الكويت من أمام مبنى قنصليتها في مدينة البصرة، جنوبي العراق؛ للمطالبة باعتذار كويتي رسمي.

و قدم العارفي، في كلمة متلفزة الخميس بثها إعلام كويتي، اعتذارًا، قال فيه : ” أقدم اعتذاري للشعب العراقي ولأهالي محافظة البصرة الأعزاء عن زلة لسان بشأن أهالي المحافظة “ .

من جانبهم، علّق مئات الناشطين من أهالي البصرة في مواقع التواصل الاجتماعي على اعتذار الشيخ العارفي بـ ” القبول “ ، وأكدوا أن العراق وأهل البصرة لا يسعون إلى التصعيد مع الكويت.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 73395 ] نشر منذ 7 دقائق

المثل قال // لسانك حصانك .. ان صنته صانك وان هنته هانك ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *