تشافي يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا

طلال الغامدي(صدى):

أعلن نجم نادي برشلونة الإسباني سابقًا، تشافي هرنانديز، اعتزاله اللعب في نهاية الموسم الحالي، لكنه لن يترك كرة القدم بل سينتقل إلى التدريب.

وقال تشافي: أشعر بالسرور والفخر لبلوغي سن التاسعة والثلاثين، وأنا ما أزال قادرًا على العطاء على أرض الملعب.

وتابع: لكن حان الوقت لأختم مسيرتي الكروية هذا الموسم وأنا في أفضل مستوى، ورغم أن هذا هو موسمي الأخير كلاعب، إلا أنني أتطلع للمستقبل بعيون المدرب.

يذكر أن تشافي بدأ مسيرته الكروية مع برشلونة في العام 1998 ودافع عن ألوانه في أكثر من 500 مباراة، أحرز خلالها لقب الدوري الإسباني ثماني مرات، دوري أبطال أوروبا 4 مرات، الكأس الإسباني ثلاث مرات وكأس العالم للأندية مرتين.