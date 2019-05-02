أربعينية تقرر الزواج من نفسها

لندن(صدى):

أقدمت سيدة بريطانية في العقد الرابع من عمرها، على ” الزواج من نفسها ” ، مؤكدة أن حصدت نتائج إيجابية من هذا القرار.

وقالت ميشيل، إنها اشترت خاتم الزفاف بثمن بخس، وحددت موعد الحفل، ووضعت ميزانية للحفل تبلغ 4 آلاف إسترليني، فيما وصفها الأصدقاء بـ ” المجنونة ” .

تابعت:اخترت قاعة أفراح قرب المكان الذي أعيش فيه بوايمث، ورتبت الزهور والشموع ودعيت 130 شخصا، كما شارك (دي جي) وفرقة موسيقية.

وأشارت إلى أن حفل الزفاف كان مذهلا وضم جميع المراسم التي تنظم في الأعراس العادية كارتداء فستان وخاتم والتوقيع على عقد غير قانوني طبعا.