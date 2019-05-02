النائب العام السوداني يوجه باستجواب عمر البشير

الخرطوم(صدى):

وجَّه النائب العام المُكلّف في السودان، الوليد سيد أحمد محمود، اليوم الخميس، باستجواب الرئيس السابق عمر البشير.

يذكر أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أدّى خلال الفترة الماضية اليمين الدستورية رئيًسا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان خلفاً للفريق محمد عوض بن عوف بعد إعلانه تنحيه عن منصبه.

وأطاحت القوات المسلحة بنظام الرئيس عمر البشير، بعد مظاهرات عارمة اجتاحت السودان تطالب برحيله، فيما تم تأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين، وتأكيدها عدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبته وفقاً لقانون البلاد.