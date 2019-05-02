بالصور.. مشهد مهيب لشروق الشمس وغروبها من المريخ

واشنطن(صدى):

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا ” ، صورًا لشروق وغروب الشمس من سطح المركبة، تم التقاطها بواسطة المركبة الفضائية ” Insight ” .

وأوضحت الصور، الشمس التي بدت صغيرة جدًا؛ لأنها أبعد ما تكون عن كوكب المريخ من الأرض، لذا فهي تبلغ حوالي ثلثي الحجم الذي يظهر على كوكبنا.

والتقطب ” انسايت ” ، صورتين للأفق؛ واحدة في 24 أبريل والأخرى بعد ساعات قليلة في 25 أبريل، في الصباح والمساء على المريخ.

وأوضح مختبر الدفع النفاث (JPL) الذي يقوم بتشغيل مهمة ” ناسا “ ، أن نسخة واحدة من كل صورة من هذه الصور كانت في شكل ” خام “ قبل التعديل، وتبدو النسخة المصححة بالألوان بلون أزرق غريب، وهو كيف يرى البشر شروق الشمس وغروبها على المريخ.

كما حققت المركبة الفضائية اكتشافًا رائدًا بعد أن سجلت لأول مرة زلزالًا على المريخ، وذلك بعد بضعة أشهر من مهمتها الاستكشافية على سطح الكوكب الأحمر.