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    مايو

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  3. كويتي يتفاجئ بأعداد كبيرة من الجراد على طريق سفر

كويتي يتفاجئ بأعداد كبيرة من الجراد على طريق سفر




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