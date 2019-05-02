كاسياس لن يعود لكرة القدم

نواف السالم(صدى):

كشف تقارير صحفية، أن حارس مرمى فريق بورتو البرتغالي، إيكر كاسياس، لن يستطيع مواصلة مسيرته في ملاعب كرة القدم، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وقال أنطونيو كوربالان، طبيب بورتو: من المستحيل عمليا أن يلعب بكامل لياقته، لن يتمكن من ذلك. يمكنه العودة إلى الحياة الطبيعية، ولكن ليس كرة القدم.

وأكد مصدر في إدارة النادي البرتغالي، بأن الإدارة تعتقد عدم قدرة إيكر كاسياس على العودة إلى ملاعب كرة القدم، بعد أن تم تشخيص حالته على أنها احتشاء في عضلة القلب، لكنه سيعود إلى الحياة الطبيعية.

يشار إلى أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مسيرة الحارس الإسباني البالغ من العمر 37 عاما بعد محادثات معه، وفحص ردود فعل جسمه على النشاط البدني.