شركة علم توفر وظائف شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة علم، عن توفر وظائف في تخصص إدارة الأعمال وتقنية المعلومات لحملة البكالوريوس والماجستير، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف تحت مسمى: مستشار مساعد الاستراتيجية والتخطيط، ومُدقق تقنية المعلومات.

وتتطلب وظيفة مستشار مساعد الاستراتيجية والتخطيط، أن يقوم المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو تقنية المعلومات، ولديه خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

كما تتطلب وظيفة مُدقق تقنية المعلومات، أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تقنية المعلومات، ولديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وسينتهي عند اكتفاء من العدد المطلوب، ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- مستشار مساعد الاستراتيجية والتخطيط (Associate Consultant-Strategy & Planning): اضغط هنا .

2- مدقق تقنية المعلومات (IT Auditor): اضغط هنا .