” السعودية للكهرباء ” تطلق ” برق ” للحصول على الخدمة في 9 أيام

نايف السالم(صدى):

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء، خدمة “ برق ” لتسهيل الحصول على الخدمة الكهربائية خلال 9 أيام فقط.

وأوضحت الشركة، أن الخدمة مخصصة لقطاع الأعمال فقط، مشيرة إلى أن الحصول على الخدمة يتطلق خطوتين فقط.

وأشارت إلى أنه يتم تقديم طلب عبر ” بلدي ” هنـــــــــــــا ، حيث تُرسل بيانات رخصة البناء آليًا إلى السعودية للكهرباء.

وتشمل الإجراءات المتخذة: توصيل التمديدات الكهربائية إلى الموقع عند البناء دون الحاجة لمراجعة الشركة، تركيب العداد وإطلاق الخدمة بعد تسديد الرسوم.