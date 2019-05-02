” السعودية للكهرباء ” تطلق ” برق ” للحصول على الخدمة في 9 أيام
أطلقت الشركة السعودية للكهرباء، خدمة “ برق ” لتسهيل الحصول على الخدمة الكهربائية خلال 9 أيام فقط.
وأوضحت الشركة، أن الخدمة مخصصة لقطاع الأعمال فقط، مشيرة إلى أن الحصول على الخدمة يتطلق خطوتين فقط.
وأشارت إلى أنه يتم تقديم طلب عبر ” بلدي ” هنـــــــــــــا ، حيث تُرسل بيانات رخصة البناء آليًا إلى السعودية للكهرباء.
وتشمل الإجراءات المتخذة: توصيل التمديدات الكهربائية إلى الموقع عند البناء دون الحاجة لمراجعة الشركة، تركيب العداد وإطلاق الخدمة بعد تسديد الرسوم.
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