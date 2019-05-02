الهيئة تحذر من تداول ونشر مقاطع المنكرات ” من يخالف سيتعرض للمساءلة “

نايف السالم(صدى):

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، خلال لقائه منتسبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة المدينة المنورة ، أن من يتداول ونشر مقاطع المنكرات، سيتعرضون للمساءلة القانونية .

وقال الدكترو عبدالرحمن ، خلال اللقاء ، إن أعظم المنكرات وأشنعها نشر المنكر وإذاعته وتبادله في وسائل التواصل الاجتماعي، مستشهدا من الكتاب والسنة للتحذير منه وبيان مفاسده، مشددا على أنه لا يسمح بتداول ونشر مقاطع المنكرات.

ولفت رئيس الهيئة إلى عظم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنها من شعائر الإسلام الظاهرة وطريق الأنبياء والرسل ومن سار على دربهم من الصالحين.

وأوضح السند أن خيرية هذه الأمة نالتها بقيامها بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي أعظم صفات أهل الإيمان، مؤكدا أن من أعظم أسباب النصر وحفظ الله لهذه الدولة المباركة أن جعلت من مسؤوليتها ومهامها إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.