حمدان الشمراني يوقع للاتحاد
أكد مصادر، توقيع إدارة نادي الاتحاد رسمياً مع اللاعب حمدان الشمراني لتمثيل صفوف الفريق بدءاً من الموسم القادم.
وأفادت المصادر، بأن إدارة الاتحاد، أتمت الصفقة مع إدارة الفيصلي بعد الاتفاق على القيمة المالية، وذلك وفقًا لـ ” عكاظ ” .
ابوبدر[ عدد التعليقات: 662 ] نشر منذ 22 دقيقة
غرحة الاتحاديين في توقيعهم مع لاعب اهلاوي يعتبىونه بطولة والاتحادية كل يوم لهم راي. الكل يتذكر اول ما وقعوا مع منصور الحربي خلوه بالسماء ومع الوقت صاروا يشتمون اللي احضره وقالوا عاهه وطالبوا بشيلته من الفريق. الان يكررون نفس السناريو مع حمدان فرحوا وطاروا من الفرحة انه رفض عرض الاهلي وهذا غيررصحيح ضحك عليهم وكيل اعماله حتى يصرفه لهم. حركات وكلاء الاعمال الاتجاه للمنافس وابلاغه بان هناك عرض كبير من الاهلي واللاعب رفضه ما يبغى وهذولا يركضون.
اهم شيء يصملون لا تجي السنة الجاية ويطالبون بابعاده ويشتكون اللي تعاقد معه.وانوغدا لناظره لقريب 😂