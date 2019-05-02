حمدان الشمراني يوقع للاتحاد

نواف السالم(صدى):

أكد مصادر، توقيع إدارة نادي الاتحاد رسمياً مع اللاعب حمدان الشمراني لتمثيل صفوف الفريق بدءاً من الموسم القادم.

وأفادت المصادر، بأن إدارة الاتحاد، أتمت الصفقة مع إدارة الفيصلي بعد الاتفاق على القيمة المالية، وذلك وفقًا لـ ” عكاظ ” .