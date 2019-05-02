فريق تقييم الحوادث: الحوثيين حولوا مستودع سلع لمخزن أسلحة

فهمي محمد(صدى):

أكد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، أن ميليشيات الحوثي الإيرانية، قامت بالاستيلاء على أحد المستودعات في مدينة الحديدة وتحويله إلى مخزن أسلحة.

وقال الناطق باسم الفريق المشترك، منصور المنصور، إن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، نفذت ضربات جوية على تلك المخازن بعد منتصف الليل، حرصاً على سلامة المدنيين ودمرتها دونما وقوع أي إصابات بشرية.

وأضاف : ضربات تحالف دعم الشرعية في اليمن الجوية على تلك المخازن مشروعة والتزمت بقواعد الاشتباك المتعارف عليها دوليا.