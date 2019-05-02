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إنقاذ حياة مولود وتشغيل غرفة عمليات جديدة بأبها للولادة

إنقاذ حياة مولود وتشغيل غرفة عمليات جديدة بأبها للولادة
محمد بن طحيطح(صدى):

تمكن – بفضل الله – فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال من إنقاذ حياة مولود ” خديج ” ، تمت ولادته في الأسبوع الـ٢٦ من الحمل ، وكان وضعه عند الولادة حرج جداً.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسر عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أن الفريق الطبي المعالج بإشراف الدكتور أحمد العامري ، قام بتنويم الطفل بوحدة العناية المركزة لحديثي الولادة ووضع الطفل على جهاز التنفس ، ومن ثم عمل خطة علاجية متكاملة لمثل هذه الحالات، خاصة أن حالة الطفل كانت حرجة جداً مما استدعى بقاؤه بوحدة العناية لمدة ٣ اشهر وخرج الطفل بعدها ولله الحمد بصحة جيدة بعد متابعة دقيقة لحالته.

من جانب آخر أوضح آل شايع أنه تم تشغيل غرفة عمليات جراحية جديدة في مستشفى أبها للولادة والأطفال ، مما سوف يسهم في رفع مستوى جودة الخدمة مع تقليص قوائم الانتظار .


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