فتاة تصاب بالشلل التام إثر عملية غرز حلق في الأنف

برازيليا(صدى):

تسببت عملية غرز حلق في الأنف، في إصابة البرازيلية ليان دياس بالشلل التام؛ إثر التهاب في الدم نتج عن جرثومة خطرة.

وقالت الفتاة البالغة 21 عامًا من العمر: اعتقدت أن الأمر يتعلق بمشكلة عضلية ولم أعر الأمر الكثير من الاهتمام، مضيفة بأنّ المسكنات لم تعط النتيجة المطلوبة، إلى أن بدأت تشعر بألم في الفخذين والساقين وتم نقلها بشكل طارئ إلى المستشفى.

وأكد الأطباء، إصابتها بالشلل بسبب التهاب نتج عن جرثومة خطرة تعود إلى عملية ثقب الأنف.

وقالت ليان: تدخل هذه الجرثومة إلى الجسم عادة عن طريق الأنف. وقد سألني الجراح عما إذا كنت أعاني من جرح في الأنف وعلمت أن الثقب كان الباب الذي دخلت منه الجرثومة إلى أنفي.

وأضاف طبيب: على الأرجح سبب ثقب الأنف التهاباً جلدياً سمح بدخول البكتيريا إلى الدم. وتطلب تعافي الفتاة من دون استعادة قدرتها على المشي أكثر من شهرين. وبدأت تسعى إلى التكيّف مع حياتها الجديدة.