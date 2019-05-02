تنبيه.. استمرار هطول أمطار رعدية على 3 مناطق

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيه متقدم لعدد من المناطق منها : ” عسير – مكة المكرمة – الرياض “.

وحذرت الهيئة من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت الهيئة المناطق التي يشملها التنبيه وهي : ” تربة – الخرمة – عطيف – المويه والأجزاء المجاورة – عفيف – الدوادمي – ثادق – القويعية والأجزاء المجاورة – المضة – الحرجة – ظهران الجنوب – الحدبة – سمخ”.

في حين توقعت الهيئة أن تنتهي الحالة في تمام الساعة 22:00 اليوم الخميس.