بينها جلسات الربيع ومهرجان قوت.. أبرز فعاليات المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع

نايف السالم(صدى):

تُقام العديد من الفعاليات الترفيهية، والثقافية، والرياضية ، بمختلف مدن المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع والأيام التالية، حيث تستهدف جميع فئات المجتمع، وتتماشى مع هواياتهم واهتماماتهم.

ومن أبرز هذه الفعاليات:

جلسات الربيع: فعالية ترفيهية تنقل روادها لأجواء الحدائق والغابات، تهدف لتسليط الضوء على الحدائق والاهتمام بالبيئة، وتتضمن فعاليات مصاحبة من بينها ورشة إتيكيت الحدائق وتنسيق الزهور، ونقطة لبيع منتجات الشباب والبنات، ومواقع ” فود ترك ” . مقامة في مركز ” بانوراما مول ” بالرياض، خلال الفترة من 23 أبريل إلى 3 مايو، من الساعة الرابعة عصراً وحتى 11 ليلاً.

مهرجان ابتسامة حي: فعالية تتضمن عروض السيرك، والمسرح، ومسابقات وجوائز، وخيمة البلوت، والخيمة الفنية، بالإضافة إلى بيت الرعب، وساحات للدبابات، وتعليم الفروسية، وملاعب رجالية ونسائية، ومعارض للجهات الحكومية والجهات الخيرية والتطوعية. تقام في حي السامر مقابل طريق الحرمين وبجوار “مخطط سندس” بجدة خلال الفترة من الأول من مايو حتى 31 يوليو، من الساعة الرابعة عصراً حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

معرض البيت السعودي 2019: فعاليات توفر كل ما تحتاجه الأسرة تحت سقف واحد، إلى جانب فعاليات مصاحبة مثل الحفلات الغنائية، والألعاب الحركية، وعروض الموضة، والعروض الاستعراضية. تقام في قاعة السلام للاحتفالات والمؤتمرات بالطائف، خلال الفترة من 30 أبريل إلى 4 مايو، من الساعة الثانية ظهراً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.

مهرجان قوت: يضم عرضاً لجميع أنواع التمور على مستوى منطقة القصيم ومدن المملكة الأخرى، بمشاركة أكثر من 40 جهة مسوقة لمختلف أنواع التمور. مقام في مدينة التمور ببريدة بمدينة بريدة، خلال الفترة من 26 أبريل إلى 11 مايو، من الساعة 8 صباحاً حتى 4 عصراً.

شعبنة مدينية: فعالية تقدم خلالها آخر عروض نادي المدينة للكوميديا للموسم الخامس ” ساعتان من الضحك المتواصل ” في أجواء الضيافة الحجازية، كما يوجد جناح للمأكولات الشهية. يقام غداً الجمعة في مركز ” الحسن مول ” – معهد طيبة بالمدينة المنورة، من الساعة الثامنة مساء وحتى الحادية عشرة والنصف ليلاً.

مهرجان أصل الحكاية: فعالية مستمرة كل يوم خميس وجمعة ولمدة شهر كامل، ولكل أسبوع لون مختلف وفن مختلف، تتضمن مجموعة من العروض والفنون اليدوية والرسومات والتقاليد التراثية والأطعمة التي تعبر عن التراث الحجازي. مقامة في مركز الأهلة التجاري بمكة المكرمة خلال الفترة من 11 أبريل إلى 10 مايو، من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة ليلاً.

معرض تقريشة: جرت العادة لدى بعض الأسر والمجتمعات في المملكة على تحديد يوم قبل دخول الشهر الكريم بيوم أو يومين، يجتمعون فيه سنوياً لممارسة موروثات شعبية ويُعرف بيوم ” التقريش ” بالنسبة لهم فرصة ومناسبة لتبادل التهاني والفرح بقدوم هذا الشهر الفضيل. تقام الفعالية في فندق “الميلينيوم: بمدينة حائل، خلال الفترة من 29 أبريل إلى 2 مايو، من الساعة 4 عصراً وحتى 11 ليلاً.