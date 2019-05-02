” الهلال ” يحدد موقفه من ” كاريلو “

نواف السالم(صدى):

يعد ملف تجديد عقد المهاجم البيروفي كاريلو لاعب بنفيكا، أو شراء عقده من ابرز الملفات التي تنتظر حسمها من قبل إدارة الهلال الجديدة برئاسة عبد الله الجربوع ، خاصةً مع قرب نهاية الموسم الحالي والتحضير للموسم الجديد .

وكشف الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي ان ملف كاريلو سيتم حسمه قريباً بخلاف ملفات اخرى تخص مستقبل العاملين .

وقال” الصويلحي ” عبر تويتر : وضعت إدارة الهلال الجديدة المكلفة برئاسة عبدالله الجربوع عددًا من الملفات المهمة التي تخص مستقبل النادي للعمل عليها، وعرضها على أعضاء الشرف المؤثرين، أبرزها ملف العقود الاستثمارية للموسم المقبل، وملف استمرار ” كاريلو ” وتجديد عقد “سالم الدوسري ” .

وأضاف : ستواصل إدارة الهلال المكلفة حاليًا مفاوضاتها مع نادي بنفيكا البرتغالي حتى الآن في محاولة لإمكانية الوصول إلى صيغة اتفاق نحو تجديد إعارة أو شراء عقد كاريلو، وتسليم هذا الملف بعد ذلك إلى أعضاء الشرف لتمويله، واستكماله مع الملفات الأخرى المتعلقة بالفريق .

الجدير بالذكر ان كاريلو لعب معاراً للهلال لمدة موسم واحد ، فيما انتشرت أنباء مؤخراً عن رغبة النصر في شراء اللاعب البيروفي .