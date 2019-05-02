أحمد عبدالله صالح يتولي مهام أول منصب رسمي بعد مقتل والده

فهمي محمد(صدى):

قامت اللجنة لحزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، اليوم الخميس، بانتخاب قيادة جديدة، بعد خمسة أعوام من الانعقاد، وعام ونصف من اغتيال الرئيس اليمني السابق والأمين العام للمؤتمر الشعبي علي عبد الله صالح.

وأبان مصدر في المؤتمر الشعبي العام بصنعاء أن “أعضاء اللجنة الدائمة انتخبوا خلال اجتماعهم اليوم في صنعاء صادق أمين أبو راس رئيسا لحزب المؤتمر الشعبي العام (أكبر أحزاب اليمن) خلفا للرئيس الراحل علي عبدالله صالح الذي تزعمه منذ أن أسسه في 24 أغسطس/ أب عام 1982.

ولفت المصدر، إلى أن “اجتماع اللجنة الدائمة انتخب نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح نائبا لرئيس الحزب إلى جانب كل من يحيى علي الراعي وقاسم لبوزة”.