برج الساعة في مكة ضمن أطول 10 مبانٍ بالعالم

نايف السالم(صدى):

يحمل مبنى “إمباير ستيت” في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية لقب أطول مبنى في العالم لمدة نصف قرن من عام 1931 وحتى 1972، حيث يبلغ طوله 443.2، بعد رصد أطول 10 مبان في العالم الآن اعتمادًا على بيانات من “سكاي سكرابر سنتر”، وهي قاعدة بيانات يحتفظ بها مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية.



ويحمل لقب أطول مبنى في العالم الآن برج خليفة في دبي، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 828 مترًا، كما تحتوي القائمة على مبنى عربي آخر هو برج الساعة في مكة، والذي يأتي في المركز الثالث بارتفاع 601 متر.

10- سي آي تي آي سي تاور ” CITIC Tower ”

يبلغ ارتفاع ناطحة السحاب ” سي آي تي آي سي تاور ” التي تقع في العاصمة الصينية بكين 528 مترًا، وقد اكتمل تشييدها عام 2018 وتحتوي على 109 طوابق، لتكون بذلك أطول مبنى في المدينة وتتجاوز بطولها مبنى مركز الصين التجاري العالمي الذي يبلغ طوله 190 مترًا



” سي آي تي آي سي تاور ” هي عبارة عن مبنى متعدد الاستخدامات، يتكون من مساحة مكتبية تشغل 60 طابقًا، وشقق فاخرة تشغل 20 طابقًا، وفندق يشغل 20 طابقًا يحوي 300 غرفة، كما يحتوي على حديقة في السطح في الطابق العلوي على ارتفاع 524 مترًا.

9- مركز تيانجين المالي ” Tianjin CTF Finance Centre ”

يقع هذا المركز المتوقع اكتمال تشييده هذا العام في منطقة تيانجين للتطوير الاقتصادي والتكنولوجي في الصين، ويبلغ ارتفاعه 530 مترًا، ويتكون من 97 طابقًا.

سوف يحتوي المبنى عند اكتمال بنائه على مكاتب، 300 شقة خدمية، وفندق خمس نجوم يضم 350 غرفة، وقد تم تصميم المشروع الذي يمتد على مساحة 390 ألف متر مربع وفقًا لمعايير ” LEED ” والتي تعني ” القيادة في الطاقة والتصميم البيئي ” ، والتي تنطوي على استراتيجيات الاستدامة مثل دخول الضوء الصباحي إلى المبنى والمساحات الخضراء.

8- مركز قوانغتشو المالي ” Guangzhou CTF Finance Centre ”

يماثل هذا المبنى الذي يقع في مدينة قوانغتشو الصينية ارتفاع مبنى مركز تيانجين المالي ويبلغ طوله 530 مترًا، وقد تم اكتمال بنائه عام 2016، ويتكون من 111 طابقًا.

يحتوي المبنى على مساحات مكتبية تشغل 66 طابقًا، وشقق خدمية تشغل 23 طابقًا، وفندق يشغل 11 طابقًا، بالإضافة إلى قاعة اجتماعات وقاعة احتفالات، كما يوجد جراج لركن السيارات مكون من ثلاثة طوابق ويوفر مساحات لنحو 1700 سيارة.

7- وان وورلد تريد سنتر ” One World Trade Center ”

اكتمل بناء هذا المبنى الذي يقع في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة عام 2014، وذلك بعد 13 عامًا من هجمات 11 سبتمبر التي تسببت في تدمير برجي التجارة العالمي، ليكون هذا المبنى بديلاً عن البرجين الأصليين بارتفاع يبلغ 541 مترًا، مما يجعله سابع أطول مبنى في العالم.

يتكون ” وان وورلد تريد سنتر ” من 94 طابقًا، ويحوي مساحة للإيجار تبلغ 279 ألف متر مربع، و54 مصعدًا عالي السرعة، وأنظمة سلامة تتجاوز كود البناء في مدينة نيويورك.

6- لوت وورلد تاور ” Lotte World Tower ”

اكتمل تشييد هذا المبنى في مدينة سيول عاصمة كوريا الجنوبية عام 2017، ويبلغ ارتفاعه 554 مترًا ليكون بذلك سادس أطول مبنى في العالم.

ويتكون ” لوت وورلد تاور ” من 123 طابقًا، ويحتوي على متاجر للبيع بالتجزئة، مكاتب، وفندق فاخر من فئة 7 نجوم، كما تم تخصيص أعلى 10 طوابق في المبنى للاستخدام العام وللمرافق الترفيهية بما في ذلك منصة مراقبة ومقهى على السطح.

5- جولدن فاينانس 117 ” Goldin Finance 117 ”

من المتوقع اكتمال تشييد هذا المبنى في مدينة تيانجين الصينية بحلول عام 2020، ويبلغ طوله 596 مترًا، ليكون بذلك خامس أطول مبنى في العالم.

يتكون ” جولدن فاينانس 117 ” من 128 طابقًا تبلغ مساحتها 406 آلاف متر مربع، ويحتوي على مساحات مكتبية تشغل مساحة من الطابق الأول وحتى الطابق الـ 92، ومن المقرر أن يشغل فندق فاخر من فئة 6 نجوم الطوابق من 93 إلى 117.



4- بينج آن فاينانس سنتر ” Ping An Finance Center ”

يأتي هذا المبنى الواقع في مدينة شنتشن الصينية في المركز الرابع بارتفاع يبلغ 599 مترًا، وقد اكتمل بناؤه عام 2017، ويتكون من 115 طابقًا.

يحتوي البرج على مساحة مكتبية تشغل 100 طابق فوق منصة من خمسة طوابق تحتوي على مطاعم ومتاجر للبيع بالتجزئة، ويمكن لمساحة المبنى أن تستوعب 15.5 ألف عامل و9 آلاف راكب يصعد إلى منصة المراقبة يوميًا.

3- برج الساعة في مكة ” Makkah Royal Clock Tower ”

اكتمل تشييد برج الساعة في مكة عام 2012 وسط مدينة مكة المكرمة، ليكون ثالث أطول مبنى في العالم بارتفاع يبلغ 601 مترًا.

يعد هذا البرج المكون من 120 طابقًا جزءًا من مشروع وقف الملك عبد العزيز، ويوفر أماكن إقامة مريحة للحجاج كل عام، ويقع برج الساعة وسط مجمع أبراج شاهق الارتفاع يسمى أبراج البيت، حيث تحيط به 6 أبراج أصغر حجمًا تضم مساحات فندقية وسكنية.

2- شنغهاي تاور ” Shanghai Tower ”

يأتي برج شنغهاي تاور في مدينة شنغهاي الصينية في المركز الثاني بارتفاع يبلغ 632 مترًا، ويحتوي البرج الذي اكتمل بناؤه عام 2015 على 128 طابقًا.

يعتبر البرج مبنى متعدد الاستخدامات يحوي مطاعم ومكاتب وفنادق ومتاجر، كما يعد واحدًا من أكثر المباني المرتفعة استدامة في العالم، إذ يُمكن تصميمه من تعديل درجة الحرارة، بحيث يمكن تسخين الهواء الخارجي البارد خلال الشتاء، وتبريد الحرارة من الداخل خلال الصيف، كما يحتوي المبنى على العديد من مصادر الطاقة المتجددة.

1- برج خليفة ” Burj Khalifa ”

كان المركز الأول من نصيب برج خليفة في دبي بارتفاع يبلغ 828 مترًا، ويتكون هذا البرج الذي اكتمل بناؤه عام 2010 من 163 طابقًا.

يتكون البرج من مساحة سكنية تبلغ 185 ألف متر مربع (1000 شقة)، ومساحات مكتبية تبلغ أكثر من 28 ألف متر مربع تشغل 49 طابقًا، وبالإضافة إلى ذلك يحتوي البرج على فندق أرماني الذي يضم 160 غرفة وأعلى حمام سباحة في العالم، كما يحتوي البرج على أعلى منصة مراقبة في العالم في الطابق الـ 124.