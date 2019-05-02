بالفيديو.. انهيار أرضي مروع يبتلع عشرات المنازل

لاباز(صدى):

تسبب انهيار أرضي مروع في تدمير 66 منزلا تم بناؤها بشكل غير قانوني على موقع مكب نفايات سابق في العاصمة البوليفية لاباز ، حيث رصد السكان مقاطع فيديو عبر هواتفهم المحمولة بيوتهم وهي تنهار واحدا تلو الآخر.

وكان أمر المسؤولون الحكوميون موظفي الطوارئ بإجلاء 88 عائلة، بعد اكتشاف تشققات في الجدران الخارجية لبعض المنازل في الآونة الأخيرة ، فيما وقع الانهيار الأرضي بعد 48 ساعة من بدء عملية إخلاء المنازل التي شيدت على منحدر. وأجلى المسؤولون 17 أسرة وأمروا بهدم 7 منازل بعد أن قرر المحققون أن الموقع غير آمن.

وأدت الأمطار الغزيرة في وقت مبكر من الثلاثاء الماضي ، إلى تفاقم تداعيات الحادثة، التي تسببت في تشريد نحو 400 شخص، في ظل طقس سيئ.

وذكر المسؤولون أن 64 منزلا انهارت خلال 3 ساعات، عندما بدأت الأرض في الانهيار في ساعة الظهيرة من الثلاثاء الماضي، في حين انهارت بيوت أخرى فجر الأربعاء.