” تداول ” تُحيل اشتباه في مخالفة مستثمر للنيابة العامة

عادل الحربي(صدى):

اعلنت هيئة السوق المالية اليوم الخميس عن احالة إشتباه في مخالفة احد المستثمرين للنيابة العامة ، وذلك بعد الشك في تداولاته على اسهم عدد من الشركات المدرجة .

وأكدت ” تداول ” في بيان لها ، الاشتباه في مخالفة مستثمر للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق .

جاء ذلك تأكيداً على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية السوق من السلوكيات الغير مشروعة .

واكدت الهيئة انه يحق لأي متضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، شرط ان يسبقها شكوى للهيئة .