بعد توقف 4 سنوات.. ” الطيران المدني ” يعلن إعادة تشغيل مطار نجران

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إعادة اكتمال الإستعدادات لإعادة تشغيل مطار نجران واستئناف الرحلات ابتداءَ من 1رمضان 1440 هـ ، وذلك بعد توقف 4 سنوات حرصاً على سلامة الركاب من اية مخاوف امنية .

وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي بعد موافقة الجهات المختصة وعمل الدراسات اللازمة لضمان تطبيق معايير الأمن والسلامة المطلوبة لإعادة تشغيل المطار .

ووضحت أن الخطوط السعودية ستقوم يومياً بتيسيير رحلتين إلى الرياض وجدة .

وثمنت الهيئة دور سمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، لجهودهما لخدمة اهالي المنطقة من مواطنين او مقيمين .

وكانت إمارة نجران قد كتبت عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول نائب أمير منطقة نجران حفظه الله ورعاه .. يزف البشرى لأهالي منطقة نجران باعتماد إعادة تشغيل مطار نجران بداية شهر رمضان المبارك .“