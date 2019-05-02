ربة منزل تقتل عشيقها بمساعدة زوجها بعد ابتزازها بفيديوهات جنسية 

القاهرة(صدى):

استدرجت سيدة مصرية عشيقها إلى شقتها بحجة إعطائه 50 ألف جنيه مقابل إعطائها فيديوهات جنسية سجلها لها في أثناء معاشرتها.

وغازلت السيدة عشيقها بعد دخوله ثم دخل الزوج وشقيقها ووثقاه، واستل أحدهما سكينا من مطبخ الشقة وذبح القتيل وقطع رأسه، وتركا جثته و3 سكاكين بجوارها، وفروا هاربين إلى سوهاج.

واتضح وجود آثار دماء أمام باب الشقة، وكيس قمامة داخله سكاكين وملابس المتغيب على أثار دماء، وجثة المتغيب دون رأس ” الجثة في الصالة ورأسه في غرفة النوم “.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهم بعد 5 أيام وأحيلوا إلى النيابة العامة، وبعد ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بالقتيل، وتحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، أصدرت النيابة العامة قرارا بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد وحيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص.