بالصور.. لوحات جمالية ومناظر طبيعية بوادي المشقر تخطف أنظار المتنزهين 

نايف السالم(صدى):

خطفت المناظر الطبيعية واللوحات الجمالية لوادي ” المشقر ” بمحافظة المجمعة، الأنظار وأغرت المتنزهين؛ حيث شكّلت مياه الوادي الجارية بين النباتات البرية والنخيل الشاهقة، مناظر تُحاكي في جمالها الأنهار الطبيعية والجداول الخلابة؛ مما جعلها مقصد الكثير هذه الأيام.

وتفصيلا، تنساب المياه العذبة من سد المجمعة الذي يرتفع 15 مترًا، ويتسع لـ5 ملايين متر مكعب طيلة الشهرين الماضيين؛ مُشكّلًا لوحات زاهية الجمال باهية الظلال على الجبل والجال، وصار الوادي متنزهًا يقصده الأهالي وعشاق الصحراء.

وبدأ وادي المشقر الذي يتجاوز طوله 100 كيلومتر برياض وفياض غناء؛ إذ يتربع بعاليه روضة ” المزيرعة ” وعند آخره روضة تسمى ” الخفيسة ” ، فهو يبدأ من المرتفعات المحاذية لمدينة “جلاجل” من جهة الغرب، ولمدينة الداهنة من جهة الشرق، وبالتحديد عند درجة العرض (٣٠- ٤٠- ٢٥)، وخط الطول (٥٢- ١٤- ٤٥)، ويجري باتجاه الشمال محاذيًا لمنحدرات طويق الغربية، وعندما يجتاز الطريق المسفلت القديم الذي يربط بين “المجمعة” وبين بلدان الوشم، يتسع مجراه.

ويستمر الوادي جهة الشمال، وعندما يصل مجراه إلى مكان واقع على درجة العرض (١٥- ٥٠- ٢٥) وخط الطول (١٥- ١٢- ٤٥)، يلتقي به وادي ” العمار ” ، ووادي ” الرويضة ” ، و ” الخيس ” ، ثم يتجه يمينًا منحدرًا باتجاه الشرق مع ميل إلى الشمال حتى يصل سد مدينة “المجمعة”، ثم يستمر بعد السد مشكّلًا نهرًا طبيعيًّا بين نخيل ومزارع المجمعة.

وفي عالية الوادي روضة تسمى ” المزيرعة ” تكثر فيها الأشجار الكبيرة والنباتات بشتى أنواعها، وهي الآن محاطة بسياج لمنع دخول السيارات؛ وذلك للمحافظة عليها وعلى جمالها وخضرتها.