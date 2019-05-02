ماجد عبدالله يساهم في الحفاظ على البيئة بغرس شجرة في منتزه الملك سلمان

ماجد محمد(صدى):

قام قائد المنتخب والنصر (سابقًا) الكابتن ماجد عبدالله صباح اليوم الخميس، بغرس شجرة تحمل اسمه؛ إسهامًا منه في الحفاظ على البيئة ، ضمن مبادرة الحزام الأخضر بمنتزه الملك سلمان بالرياض .

وقال الكابتن ماجد ، في تصريحات إعلامية ، “سعيد بزيارتي لمنتزه الملك سلمان اليوم، والمشاركة في مبادرة الحزام الأخضر، وغرست شجرةً تحمل اسمي لأهمية التشجير في حياتنا والحفاظ على البيئة”.

وطالَبَ ماجد جميع أفراد المجتمع بالحفاظ على المكتسبات الوطنية، والمساهمة في الحفاظ على البيئة، ولا شك ينعكس ذلك على الفرد والمجتمع كافة.