بالصور.. دنيا بطمة تحتفل بعد انتصارها على ابنة زوجها  

مليكة فؤاد(صدى):

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة، متابعيها على حسابها على تطبيق ” إنستجرام ” ، بنشر صور لها أثناء الاحتفال بتحقيق أحد الفيديوهات الجمالية الخاصة بها مليون و600 ألف مشاهدة على ” يوتيوب “.

وبدت في الصور برفقة خبيرة الجمال التي شاركت في الفيديو وسط ترتيبات الحفل، معلقة: ” صور من احتفالنا أنا والميكاب أرتست بصالون الريان وتقريباً اثنين مليون مشاهدة على ” يوتيوب ” للميكاب تاتوريال الي كان إبداع.شكراً على محبتكم وعلى الاستقبال والهدي. وشكراً لكم وعلى اهتمامكم لأنكم أنتم سبب انتشار هذا الفيديو أحبكم”.

يذكر أن الفنانة المغربية أحدثت ضجة مماثلة في أوساط جمهورها، بعدما احتفلت بوصول عدد متابعيها على تطبيق ” انستجرام ” إلى 4 ملايين.