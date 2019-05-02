” كلوب ” يعلق على الهزيمة الثقيلة لليفربول أمام برشلونة

طلال الغامدي(صدى):

علق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي على هزيمة ليفربول أمام برشلونة، قائلا: “ لا يوجد احتفال داخل غرف الملابس، ولكن علينا الاستفادة من المباراة في أشياء عديدة، نشعر بالإحباط، ولكن ستكون هناك لحظة سنقنع فيها اللاعبين أن هذه المباراة ستساعدنا على التطور والنضج، هي المباراة الأفضل لنا في دوري الأبطال ”.

وأشار كلوب: “ فخور بالجميع لأنهم لم يستسلموا مطلقاً خلال المباراة التي وصفها بالشجاعة والحماسية والمبدعة من جانبهم “.

أعجب كلوب بتعامل لاعبيه مع ميسي، موضحا أن الشيء الوحيد الذي لم يستطيعوا إيقافه هما الهدفين الذين سجلهما الأرجنتيني، لذلك هزمنا.

وتابع: “ ميسي لا يمكن إيقافه عندما يكون في حالته، لا يمكنك أن تدافع في ركلة حرة، الهدف الأول لم يكن الأجمل، ولكن يبرز قدرته بالتواجد في المكان المناسب، راض عن طريقة تعامل اللاعبين مع ميسي، أنا معجب للغاية به، ولم يفاجئني أدائه، لأنه لاعب من الطراز الأول ”.

وطلب كلوب من لاعبيه بضرورة المحاولة في مباراة الإياب على ملعب أنفيلد رود، لتعويض الأهداف الثلاثة.