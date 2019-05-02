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” تعليم بيشة ” تعلن عن حركة النقل الداخلي خلال ساعات

” تعليم بيشة ” تعلن عن حركة النقل الداخلي خلال ساعات
أبها(صدى):

كشفت إدارة تعليم بيشة عن إعلان حركة النقل الداخلي لجميع شاغلي الوظائف التعليمية اليوم الخميس .

واوضحت الإدارة انه يمكن معرفة النتائج من خلال الدخول على نظام نور لحركة النقل الداخلي 1440 من خلال الرابط التالي : هنا

وكانت تحديث البيانات لحركة النقل للعام الدراسي الحالي من قبل قائدي المدارس قد أتيح بدءًا من يوم 30 ربيع الآخر .

كما فتحت وزارة التعليم باب إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي عبر نظام نور بدءًا من 21 جمادى الأولى حتى يوم الخميس الثاني من جمادي الآخرة .

الجدير بالذكر أن إجراءات النقل الخارجي والداخلي للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ تضمن العديد من الأمور المستحدثة أبرزها إضافة التدريب الصيفي لعناصر المفاضلة في حركة النقل الخارجي لهذا العام الدراسي .


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