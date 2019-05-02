” هدف ” يتيح خدمة الاتصال المرئي للإجابة على استفسارات الأشخاص الصم وضعاف السمع

الرياض(صدى):

أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، خدمة الاتصال المرئي بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وذلك انطلاقا من حرص “هدف” على تعزيز التواصل وتقديم الخدمات والإجابة على استفسارات العملاء من الأشخاص الصم وضعاف السمع.

وتُمكن خدمة الاتصال المرئي، العملاء من ذوي الإعاقة السمعية، من تقديم استفساراتهم أو ملاحظاتهم أو حتى الشكوى أو التحقق من معرفة الطلب، كما تضمن كامل السرية لمحادثة العميل.

وتأتي خدمة الاتصال المرئي، امتداداً لجهود الصندوق في خدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يدعم برنامج توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة “توافق” توظيف القوى العاملة من هذه الفئة للعمل في القطاع الخاص.

وللتعر ف على خدمة الاتصال المرئي، زيارة الصفحة الرئيسية لموقع الصندوق الالكتروني: هنا .