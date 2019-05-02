إزاحة الستار عن علاقة تركيا بفيديو زعيم تنظيم ” داعش ” الإرهابي

طلال الضوي(صدى):

أزاح ماهر فرغلي الباحث في الجماعات الإسلامية، الستار عن مفاجأة خاصة بالمقطع الأخير الذي ظهر فيه زعيم تنظيم ” داعش ” أبوبكر البغدادي، مشيرًا إلى أن الفيديو كان من المحضن الآمن للحركة الإرهابية بدولة تركيا.

وعن ذلك، قال ” فرغلي ” عن الصورة التي ظهر عليها البغدادي: ” ملابسه ورداؤه وغطاء رأسه والخلفية التي وراءه، كلها تشير إلى أن هذا الزي مصنوع في تركيا ” .

وتابع: ” البغدادي وهو يتحدث تحدث عما يسمى بالولاية التركية وأتباعه الموجودين هناك منذ سنوات، هؤلاء الأتباع الذين لم يقوموا بأي عملية واحدة في تركيا ” .

كما تطرق في حديثه عن العلاقة التي تجمع بين تركيا وتنظيم داعش: ” هنا تتبلور العلاقة المريبة الذي تحدّث عنها أحد قادة التنظيم في اعترافاته المصورة عن كيف أن تركيا دعمت التنظيم ومررت مقاتلي التنظيم، وكيف كان يقتسم الحراس في المطارات وهم يوقعون على جوازات مرور قادة التنظيم إلى الداخل، وتبادل النفط بين التنظيم الإرهابي وصهر أردوغان ” .

حيث أشار إلى أن هذه الاعترافات المثبتة دلالات واضحة للعلاقات القوية لتركيا مع هذا التنظيم