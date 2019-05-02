نصائح هامة تساعد في  التغلب على العصبية خلال شهر رمضان

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف أساتذة علم النفس عن عدة نصائح للتغلب على العصبية خلال شهر رمضان، مبينين أن البعض يشعر بـ العصبية خلال شهر رمضان نتيجة نقص المياه بالجسد، والانقطاع المفاجئ عن المنبهات أو التدخين واعتياد ممارسة عادات خاطئة طوال العام.

وأشار إلي أبرز النصائح منها عمل تمارين التنفس الصحيح للمساعدة على الاسترخاء، وذلك بواسطة أخذ نفس عميق عند الشعور بالضيق لكي يساعدك على الهدوء، والنوم لفترة كافية؛ لأن قلة النوم تثير الجهاز العصبي.

ولفت إلى تفادي المأكولات التي تحتوي على نسب دهون عالية، وتناول الفاكهة بين الإفطار والسحور لتحسين الأعصاب، والحصول على الراحة خلال النهار يساهم في تحسين الحالة المزاجية للفرد، وتقليل شرب المنبهات قدر الإمكان، لكي تتجنب الصداع في اليوم التالي.