توفر وظائف أمنية شاغرة بشركة ” الغاز والتصنيع ” الأهلية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” الغاز والتصنيع ” الأهلية عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف أمنية شاغرة للرجال؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض وينبع، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– رجل أمن.

الوصف الوظيفي:

1- يقوم بمراقبة الأداء في غرفة التحكم المركزية و يتأكد من كفاءة الأجهزة.

2- يقوم بتفتيش العاملين عند الدخول للتأكد من عدم وجود ممنوعات بحوزتهم.

3- يقوم بتفتيش سيارات الغاز و سيارات الموزعين في الدخول و الخروج من الفرع للتأكد من توفر السلامة في السيارات و حمولتها.

4- يراقب العاملين بختم البطاقات الخاصة بهم عند الحضور للعمل و الانصراف.

5- ينظم دخول الزائرين و تصاريحهم اللازمة و تسجيل بياناتهم.

6- يقوم بجولات تفتيشية للتأكد من سلامة الأسوار الخارجية للفرع.

7- يتأكد من إغلاق جميع منافذ الدخول و الخروج و أبواب الإدارة و المكاتب بعد انتهاء العمل.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة.

3- نظام العمل ورديات مسائية و صباحية.

4- الإجازة الأسبوعية يومين.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 2019/05/02م، من خلال الرابط التالي:هنا