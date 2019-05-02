توفر وظائف أمنية شاغرة بشركة ” الغاز والتصنيع ” الأهلية
كشفت شركة ” الغاز والتصنيع ” الأهلية عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف أمنية شاغرة للرجال؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض وينبع، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
– رجل أمن.
الوصف الوظيفي:
1- يقوم بمراقبة الأداء في غرفة التحكم المركزية و يتأكد من كفاءة الأجهزة.
2- يقوم بتفتيش العاملين عند الدخول للتأكد من عدم وجود ممنوعات بحوزتهم.
3- يقوم بتفتيش سيارات الغاز و سيارات الموزعين في الدخول و الخروج من الفرع للتأكد من توفر السلامة في السيارات و حمولتها.
4- يراقب العاملين بختم البطاقات الخاصة بهم عند الحضور للعمل و الانصراف.
5- ينظم دخول الزائرين و تصاريحهم اللازمة و تسجيل بياناتهم.
6- يقوم بجولات تفتيشية للتأكد من سلامة الأسوار الخارجية للفرع.
7- يتأكد من إغلاق جميع منافذ الدخول و الخروج و أبواب الإدارة و المكاتب بعد انتهاء العمل.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة.
3- نظام العمل ورديات مسائية و صباحية.
4- الإجازة الأسبوعية يومين.
وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 2019/05/02م، من خلال الرابط التالي:هنا
اترك تعليقاً