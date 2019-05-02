بالصور.. أهالي مكة يحتفون بيوم ” الشعبنة ” مع اقتراب شهر رمضان

نايف السالم(صدى):

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يحتفي اهالي مكة المكرمة بيوم ” الشعبنة ” المعروف بأهازيجه الشعبية الدينيةكأغنية “هلت ليالي رمضان ” وغيرها والكثير من العادات والتقاليد الحجازية امتناناً لقرب ايام الصوم والعبادة .

وسمي يوم “الشعبنة” بهذا الإسم نسبة إلى شهر شعبان ، حيث يحرص عليه الشباب والكبار رغم التكنولوجيا والحداثة كإرث ثقافي ارتبط بوجدان الجميع ، وفقاً للعربية نت .

ويقول المواطن احمد العتيبي تعليقاً على هذه المناسبة : بعض الأسر استغلت انتهاء الاختبارات النهائية في الذهاب إلى الحدائق والمنتزهات للتنزه، وإحياء عادة الشعبة بتناول الأكلات الشعبية والألعاب القديمة، وسط ممارستهم للفنون الشعبية الحجازية مثل فن المزمار، حتى ساعات الصباح الأولى .

اما نائب رئيس مركز حي المسفلة بجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة العميد الدكتور محمد المنشاوي ، فأكد ان الشعبنة عادة مكية اجتماعية ترتبط بشهر شعبان، ولا يمكن التنازل عنها .

وأضاف أنها من اهم المناسبات التي تجمع الأهل والأصدقاء وتكون في الغالب في آخر شهر شعبان، ويحرص عليها العديد من أهالي مكة المكرمة .