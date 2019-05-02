الدكتورة خلود تهدد منتقديها برفع قضايا تعويضات وبناء عمائر لأبنائها من أموالهم

خالد الظفيري(صدى):

كشفت مصادر قريبة من الفانشينستا الكويتية الدكتورة خلود ، عزمها على رفع قضايا تعويضات ضد كل من يهاجها او ينتقدها او يسئ لأبنائها .

واكدت المصادر ان الفاشينستا الكويتية هددت اكثر من مرة باللجوء للقضاء للإنتقام من منتقديها الذين يشوهون صورتها على مواقع التواصل الإجتماعي او الصحف او غيرهما .

وقالت انها لا تحتاج إلى المال ولكنها ترى انه العقوبة القانونية التي يستحقها المخطئون في حقها، وانها ستبني بتلك الأموال عمائر لأبنائها الذين لم يسلموا من نقدهم رغم انهم لم يظهروا للإعلام .

وكانت الدكتورة خلود قد تعرضت لحملة انتقادات واسعة خاصةً بعد ولادتها ، إذ اتهمها الكثيرون بالإسراف والإستعراض وتعمد استفزاز مشاعر الآخرين ، وغيرها من الإنتقادات .