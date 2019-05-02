صور تكشف غش ” ميسي ” بمباراة ليفربول

طلال الغامدي(صدى):

أثار اللاعب ليونيل ميسي الكثير من الانتقادات بعد مباراة برشلونة وليفربول، وذلك بسبب هدفه الثاني الذي سجله بمرمى ” ليفربول ” والذي رأى البعض أن ميسي استخدم ” الغش ” لتنفيذ ركلته الحرة.

حيث سجل ” ميسي ” هدفين من أصل 3، وجاء هدف ميسي الثاني من ضربة حرة بعيدة المدى تحصل عليها في الدقيقة 81، خارج حدود منطقة الجزاء؛ وذبك بعد تعرضه للعرقلة من محور ارتكاز ليفربول، البرازيلي فابينيو.

وأثار هذا الهدف الكثير من النقاش على المواقع الاجتماعية، حيث رصد مشاهدو المباراة ما اعتبروه ” غش ميسي ” لحظة تنفيذه الركلة الحرة.

حيث قام النشطاء بنشر صورتين الأولى توثق المكان الذي تعرض فيه ” ليو ” للعرقلة، والثانية تظهر المكان الذي حدده اللاعب لتنفيذ الضربة الحرة.

وبالنظر للصورتين، يُلاحظ أن ميسي تقدم بنحو مترين عن المكان الذي عرقل فيه، ليربح المزيد من المسافة ويقترب أكثر الشباك.

يُذكر أن ” ميسي ” قاد فريقه للفوز على ” الريدز ” بثلاثية نظيفة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.