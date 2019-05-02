تشيلسي يقع في ورطة قبل لقاء فرانكفورت

ماجد محمد(صدى):

يواجه فريق تشيلسي أزمة في قلب الدفاع قبل مواجهة إينتراخت فرانكفورت، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، اليوم الخميس ، نتيجة لإصابة اللاعب “غاري كاهيل” في وتر العرقوب .

وقال ماوريتسيو ساري مدرب الفريق : نعاني من مشكلة في قلب الدفاع، كاهيل سيغيب بسبب إصابة في وتر العرقوب، أتمنى أن يتعافى في خلال أسبوع، لكن لا أعلم، يجب أن أتحدث مع الطبيب، كاهيل غائب منذ 4 أو 5 أيام .

وأضاف أنه حاول التعامل بحذر مع إصابة اللاعب الألماني لكنها تدهورت خلال مبارة الفريق امام مانشستر يونايتد والتي انتهت بالتعادل 1-1 .

واختتم ساري بأن بعض الإصابات يمكن التكيف معها لمدة شهر بالتزامن مع نهاية الموسم لكن اللاعب لم يكن محظظ قائلاً : الوضع بوجوده أو عدم وجوده لن يتغير .