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بالفيديو.. عامل يتفاجأ بـ ” ذئب ” داخل محله في تبوك

بالفيديو.. عامل يتفاجأ بـ ” ذئب ” داخل محله في تبوك
محمود البلوي(صدى):

وجد أحد العاملين بمحلات قطع الغيار بحي الصالحية بتبوك عند فتح محله صباح أمس، ” أنثى ذئب ” داخل المحل مختبئة خلف كراتين القطع.

ووثق مقطع فيديو محاولة قيام العامل بإخراج ” الذئب ” ، حيث قام بصب الماء عليه ووضعه في علبة، وقام بالاتصال بالدفاع المدني الذي وجهه بالاتصال على البلدية.

وباشرت فرقة مكافحة الحشرات والحيوانات الضالة الموقع وتم الإمساك بـ ” الذئب ” ووضعه داخل قفص حديدي؛ ليتم التعامل معه حسب الإجراءات المتبعة لديهم.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 14 دقيقة

كيف يقول سكب الماء عليه ووضعه في علبه

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