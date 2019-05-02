بالفيديو.. عامل يتفاجأ بـ ” ذئب ” داخل محله في تبوك

محمود البلوي(صدى):

وجد أحد العاملين بمحلات قطع الغيار بحي الصالحية بتبوك عند فتح محله صباح أمس، ” أنثى ذئب ” داخل المحل مختبئة خلف كراتين القطع.

ووثق مقطع فيديو محاولة قيام العامل بإخراج ” الذئب ” ، حيث قام بصب الماء عليه ووضعه في علبة، وقام بالاتصال بالدفاع المدني الذي وجهه بالاتصال على البلدية.

وباشرت فرقة مكافحة الحشرات والحيوانات الضالة الموقع وتم الإمساك بـ ” الذئب ” ووضعه داخل قفص حديدي؛ ليتم التعامل معه حسب الإجراءات المتبعة لديهم.