الشيف نصرت يهدد أحد موظفيه بالقتل بسبب 3 فتيات

أنقرة(صدى):

غرمت محكمة في مدينة اسطنبول الشيف التركي المشهور، نصرت غوكجه، بعد إدانته بتهديد أحد موظفيه بالقتل.

ودعت المحكمة يوم الثلاثاء، نصرت الذي يملك سلسلة مطاعم أشهرها “نصر إت”، والمعروف بأدائه الاستعراضي في رش الملح على اللحم، لدفع مبلغ 35 ألف ليرة تركية ( 5.875 دولار)، إلى جانب إخضاعه للمراقبة من جانب الأمن لمدة 5 سنوات.

وفي التفاصيل، أجلس أحد موظفي نصرت، 3 فتيات حول طاولة كان يجلس حولها زبائن من الرجال، ما أغضب الشيف التركي الشهير.

وانفجر نصرت في وجه موظفه قائلا: “كيف تجلس النساء هناك!، هل تبيع النساء في مطعمي؟”، مهددا إياه بالقتل رميا بالرصاص.

ورفع الموظف دعوى قضائية ضد نصرت، ووجدت محكمة اسطنبول أنه محق في ذلك، وأمرت بمعاقبة الشيف التركي، كما أن أمر المراقبة يتضمن خضوعه لعمليات تفتيش منتظمة من قبل الشرطة.

وأبان الموظف أن نصرت لم يعتذر أبدا عن التصرف الذي قام به وسبب له ضررا، مضيفا أنه خلال سنوات المحكمة لم يجد عملا في تركيا، واضطر للسفر في دول أخرى للعمل.